Prima pagina Repubblica Palermo: “Un campo largo fino ad Agrigento”

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Nel centrodestra via ai processi

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Prima pagina Tuttosport: “Sembra Ayrton”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fenomeno”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Che forza ragazzi”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Amat, l’esercito degli inabili”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Dua Lipa e le star a Bagheria. Bufera sui media inglesi”

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Prima pagina Tuttosport: “Giovane Italia sei una risorsa”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Chiesa «Fatemi giocare Voglio tornare in Italia»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026

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Repubblica Palermo: “Dalla Juventus al Milan, passando per Genoa e Fiorentina: ecco i giovani talenti siciliani che sognano il grande calcio”

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Repubblica: “Klinsmann come vice Joronen. Il mercato del Palermo si accende”

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Repubblica: “Dua Lipa dice bye bye a Palermo. Ora la città aspetta il regalo: Turner vuole destinarlo allo sport”

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Repubblica: “Nasce la Nazionale di Mancini. Ma tutto dipende da Malagò”

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