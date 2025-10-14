Champions League, dal 2027-28 debutto in casa per i campioni: la Uefa adotta il modello Nba

Dal 2027-28 cambierà il volto della Champions League. Come scrive Andrea Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport, i campioni in carica esordiranno il martedì sera di fronte al proprio pubblico, inaugurando una vera e propria “opening night” in stile Nba.

Un richiamo diretto ai modelli americani: nel basket, nella Nfl e nella Nhl, la prima gara stagionale è da sempre dedicata ai detentori del titolo. Lo stesso accadrà nel calcio europeo, con i vincitori della Champions protagonisti assoluti nella prima partita della nuova edizione, che sarà l’unica in programma quel martedì. Le altre sfide della prima giornata verranno invece distribuite tra mercoledì e giovedì.

Una passerella per i campioni, spiega Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport, pensata per accrescere l’impatto televisivo e commerciale del torneo più prestigioso del continente.

Diritti tv fino al 2033: la nuova strategia Uefa

Ieri la Uefa ha illustrato i criteri per la vendita dei diritti televisivi europei per il periodo 2027-2033. Le offerte dovranno essere presentate entro il 18 novembre, e per la prima volta sarà possibile acquistare i pacchetti anche per quattro anni, anziché per tre come avveniva in passato.

Secondo Andrea Ramazzotti della Gazzetta dello Sport, la nuova strategia commerciale punta a semplificare le procedure e a coinvolgere i grandi colossi dello streaming globale: Netflix, Amazon, Disney, Apple e altre piattaforme digitali. L’obiettivo dichiarato: raggiungere quota 6 miliardi di euro di ricavi dalle competizioni europee per club a partire dal 2027-28, contro i 4,4 miliardi della stagione 2024-25.

Asta simultanea nei cinque mercati principali

La procedura per l’assegnazione dei diritti è partita in contemporanea nei cinque mercati chiave: Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. Ciò significa che un unico operatore potrà aggiudicarsi i diritti su scala continentale, aumentando notevolmente il valore complessivo dell’accordo.

Tra i pacchetti più ambiti, evidenzia Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport, ci sarà il “first-pick”, che garantirà i diritti esclusivi su una partita a settimana, fino alle semifinali comprese, più la finale. Attualmente, in Italia, questa formula è detenuta da Amazon, che trasmette la gara del mercoledì in esclusiva su Prime Video.

Champions più globale e spettacolare

Con la nuova “notte dei campioni”, la Uefa punta a rendere la Champions ancora più spettacolare e riconoscibile, sposando una logica di intrattenimento che guarda con ammirazione ai modelli statunitensi. Dal 2027, il debutto dei vincitori diventerà un evento mondiale, una cerimonia di celebrazione del calcio e del suo marchio più potente.