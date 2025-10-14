Gazzetta dello Sport: “Operato Federico Di Francesco, un mese di stop per l’ex Palermo”

Federico Di Francesco, esterno offensivo del Catanzaro ed ex giocatore del Palermo, è stato sottoposto a un intervento di meniscectomia al ginocchio destro presso l’ospedale di Cles, in Trentino.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’operazione si è resa necessaria dopo la lesione riportata durante un allenamento la scorsa settimana. Al calciatore è stata asportata la parte danneggiata del menisco e, secondo le prime stime mediche, il recupero completo dovrebbe avvenire nell’arco di un mese.

Il classe 1994, arrivato al Catanzaro nella scorsa estate, era partito bene in questa stagione prima del nuovo stop. Il club calabrese conta di riaverlo a disposizione per l’inizio di novembre, quando riprenderà la corsa alla zona alta della classifica.