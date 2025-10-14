Gazzetta dello Sport: Dionisi-Empoli, c’è il nodo economico con il Palermo”

EMPOLI – È ormai tutto pronto per il ritorno di Alessio Dionisi sulla panchina dell’Empoli. Come riporta Giacomo Cioni sulla Gazzetta dello Sport, manca soltanto l’ufficialità, ma la decisione è presa: nel pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti a Petroio, il tecnico toscano dovrebbe presentarsi per dirigere la prima seduta del suo nuovo corso.

L’esonero di Guido Pagliuca non è ancora stato comunicato ufficialmente, ma la scelta della società è definita. Dopo sette giornate e una squadra ancora priva di un’identità chiara, il presidente Fabrizio Corsi ha deciso di cambiare rotta per dare una scossa immediata. Pagliuca, sotto contratto fino al 2027, lascerà la panchina dopo poco più di tre mesi di lavoro.

Tre tecnici a libro paga

Con l’arrivo di Dionisi, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, l’Empoli si troverà ad avere tre allenatori sotto contratto: oltre a Pagliuca, risulta ancora vincolato al club Roberto D’Aversa, legato fino a giugno dopo la retrocessione e mai formalmente svincolato. Una situazione che comporterà un ulteriore sforzo economico per la società, costretta a sostenere un monte salari particolarmente pesante.

Per Dionisi è pronto un contratto biennale fino al 2027, ma prima dell’annuncio ufficiale serve la risoluzione con il Palermo, dove è ancora sotto contratto. Il tecnico, tramite il suo agente, sta ultimando gli ultimi dettagli della rescissione, condizione necessaria per la firma con l’Empoli.

Nodo economico con il Palermo

Come spiega Cioni sulla Gazzetta dello Sport, la trattativa con il club rosanero non è stata semplice: Dionisi aveva un accordo valido fino a fine stagione con prolungamento automatico in caso di promozione in Serie A e raddoppio dell’ingaggio. Cifre importanti che l’Empoli non è in grado di pareggiare, ma nelle ultime ore le parti stanno trovando un’intesa definitiva.

Corsi ha scelto Dionisi per la sua conoscenza dell’ambiente, la capacità di dare equilibrio e quella mentalità offensiva che nel 2021 portò la squadra alla storica promozione in Serie A.

Ritorno che divide la piazza

Il ritorno del tecnico di Abbadia San Salvatore non lascia indifferente la tifoseria. Come riporta ancora la Gazzetta dello Sport, la piazza si divide tra chi lo accoglie come il fautore del “bel gioco” e chi non ha dimenticato il suo addio di quattro anni fa. Ma, come sottolinea Cioni, il tempo e i risultati potrebbero sanare anche le ferite più profonde.

L’Empoli si prepara così a inaugurare una nuova era con Dionisi, chiamato a ricompattare un gruppo giovane e a rilanciare le ambizioni di una piazza che sogna nuovamente la Serie A.