Champions League: Benfica avanti 1-0 sul Napoli, pari senza reti tra Juventus e Pafos dopo i primi 45. I risultati parziali

Si concludono i primi tempi della serata di Champions League. Va al riposo sotto 1-0 il Napoli in trasferta contro il Benfica: per i portoghesi decide momentaneamente l’incontro la rete al 20′ di Rios. Ferma sul risultato di 0-0 la Juventus nel match casalingo contro il Pafos. I bianconeri, nonostante un dominio territoriale e del possesso palla, non sono ancora riusciti a sbloccare l’incontro, andando al riposo in parità. Dopo i primi 45 avanti il Manchester City a Madrid e l’Arsenal a Brugge. Di seguito i risultati parziali:

Athletic Bilbao-Psg 0-0

Benfica-Napoli 1-0 (20′ Rios)

Club Brugge-Arsenal 0-1 (25′ Madueke)

Dortmund-Bodo/Glimt 1-1 (18′ Brandt; 42′ Aleesami)

Juventus-Pafos 0-0

Leverkusen-Newcastle 1-0 ( 13′ Bruno Guimaraes)

Real Madrid-Manchester City 1-2 (28′ Rodrygo; 35′ O’Reilly; 43′ Haaland)