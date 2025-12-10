Venezia, Busio: «Contro il Monza consapevoli e fiduciosi»

In vista dello scontro al vertice tra Venezia e Monza, ha parlato in conferenza stampa il giocatore dei lagunari, Gianluca Busio. Il centrocampista ha analizzato il prossimo match, commentando anche lo scorso incontro contro l’Avellino.

«Ad Avellino abbiamo giocato molto bene, peccato non aver vinto – ha dichiarato il giocatore – siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare ad esprimere il nostro gioco . Il calcio è così, lunedì al Partenio a un certo punto era come se la palla non volesse entrare»

Busio ha poi parlato della forza del Venezia: «Davanti abbiamo giocatori forti, compagni con qualità che possono far male agli avversari. Abbiamo tutte le carte in regola per fare più gol possibili, dobbiamo continuare ad avere la giusta cattiveria»

Infine, uno sguardo allo scontro di vertice contro il Monza: «Adesso ci aspetta una partita molto importante contro il Monza, arriviamo consapevoli e fiduciosi sul lavoro che stiamo portando avanti. I brianzoli sono una squadra forte, che come noi ha giocato la Serie A lo scorso anno, sarà una partita difficile ma tutti noi siamo pronti per scendere in campo con il giusto atteggiamento»