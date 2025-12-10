Pescara, sirene dalla Serie C per Merola

Dicembre 10, 2025

Sirene di mercato per l’attaccante del Pescara, Davide Merola. Il centravanti, attualmente infortunato, avrebbe attirato le attenzione di due dei club più ambiziosi del campionato di Serie C.

Infatti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, sulle tracce del classe 2000 sono tornati ad esserci Ascoli e Catania. L’infortunio, però, complica sicuramente i piani, con la volontà del calciatore che sembrerebbe essere quella di chiudere la stagione con i delfini

