Champions League: vince la Juventus contro il Pafos, cade il Napoli in casa del Benfica. I risultati finali

Si concludono i match della serata di Champions League. Importante vittoria casalinga per la Juventus, che si impone per 2-0 contro il Pafos: decisive per i bianconeri le reti nel secondo tempo di Mckennie e David. Brutta battuta d’arresto per il Napoli, che perde 2-0 in casa del Benfica. Per i portoghesi un gol per tempo: Rios nella prima frazione e Barreiro nella ripresa. Partenopei che adesso sono in bilico in chiave qualificazione. Vincono anche il Manchester City in casa del Real Madrid e l’Arsenal contro il belga del Club Brugge. Di seguito i risultati finali:

Athletic Bilbao-Psg 0-0

Benfica-Napoli 2-0 (20′ Rios; 49′ Barreiro)

Club Brugge-Arsenal 0-3 (25′, 47′ Madueke; 56′ Martinelli )

Dortmund-Bodo/Glimt 2-2 (18′, 51′ Brandt; 42′ Aleesami; 75′ Hauge)

Juventus-Pafos 2-0 (67′ Mckennie; 73′ David)

Leverkusen-Newcastle 2-2 ( 13′ Bruno Guimaraes (A); 51′ Gordon; 74′ Miley; 88′ Grimaldo)

Real Madrid-Manchester City 1-2 (28′ Rodrygo; 35′ O’Reilly; 43′ Haaland)