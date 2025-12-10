Avellino, Aiello: «Ci muoveremo sul mercato in uscita, ma è necessario un altro difensore centrale»

Il direttore sportivo dell’Avellino Mario Aiello, in vista della trasferta di Sabato a Catanzaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’incontro con i tifosi per Natale.

«Siamo contenti degli ultimi due risultati – ha dichiarato il DS – abbiamo ritrovato quella compattezza e quel giocare con l’elmetto che ci serviva per consentirci di portare a casa il risultato pur non facendo un calcio bellissimo ma era importante ritrovare continuità»

Aiello, ha poi parlato delle necessità di sfoltire la rosa: «In termini di uscite dobbiamo fare degli interventi, abbiamo una rosa più ampia del previsto dati anche alcuni infortuni di fine agosto, sicuramente dovremo fare delle uscite per ridurre il gruppo».

Uno sguardo anche al mercato in entrata: «E poi c’è interesse a fare qualche entrata, fino a poco fa l’idea principale era fare un difensore centrale anche perchè siamo partiti dal 4-3-1-2 ma ci siamo ritrovati con la difesa a tre ed è necessario un altro centrale»

E sul prossimo match contro il Catanzaro: «Andremo a fare una bella partita contro una squadra che offre un buon calcio dopo un periodo iniziale difficile ma ce la giocheremo a viso aperto, hanno esperienza in campo ma abbiamo tutti gli elementi per potercela giocare alla pari facendo anche qualcosa in più di quanto fatto nelle ultime settimane, facendo emergere gioco e carattere»

Infine, sul mister dei biancoverdi, aggiunge: «Biancolino sta vivendo con serenità questo momento, c’è stato un momento in cui le percezioni all’esterno non corrispondevano a quelle che avevamo noi all’interno, vedendo questa differenza abbiamo ritenuto opportuno optare per questo silenzio stampo e per ricompattarci e lasciare il mister tranquillo»