Athletic Palermo, UFFICIALE: Antonio Martinez è un nuovo giocatore nerorosa

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 10, 2025

Nuovo innesto tra i pali dell’Athletic Palermo. I nerorosa, con un comunicato attraverso i profili ufficiali del club, hanno ufficializzato l’arrivo del portiere spagnolo Antonio Martinez, per quella che sarà la sua prima esperienza in Italia.

Di seguito la nota del club:

“𝐌𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐄𝐙 𝐏𝐄𝐑 𝐈 𝐏𝐀𝐋𝐈 𝐍𝐄𝐑𝐎𝐑𝐎𝐒𝐀 🖤🩷🤍 Antonio Martinez è un nuovo giocatore dell’Athletic Club Palermo 🇪🇸Portiere spagnolo classe 2006, Antonio arriva per la prima volta in Italia dopo le esperienze in patria nei settori giovanili di Villarreal e Murcia”

