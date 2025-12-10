Sampdoria, lavoro a Bogliasco: Gregucci prepara il piano anti-Palermo. Altare, Çuni e Malagrida verso il rientro

La Sampdoria prosegue la marcia di avvicinamento alla delicata sfida di venerdì sera al Renzo Barbera contro il Palermo (calcio d’inizio alle 20.30). Al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco, i blucerchiati hanno sostenuto un allenamento pomeridiano intenso, articolato tra attivazione in palestra e sul campo, lavoro con i torelli, esercitazioni tattiche mirate e una partitella finale su spazi ridotti.

Sul fronte infermeria arrivano segnali incoraggianti: Giorgio Altare, Marvin Çuni e Lorenzo Malagrida proseguono i rispettivi programmi di recupero e restano monitorati in vista della convocazione. Alessandro Bellemo ha invece svolto terapie per smaltire il problema fisico accusato nei giorni scorsi. Assente Luigi Cherubini, al quale il club ha concesso un permesso per motivi familiari.

La giornata di domani sarà decisiva per tracciare le ultime linee guida della trasferta. Al mattino è prevista la rifinitura, poi Angelo Gregucci – che guiderà la squadra dalla panchina in sostituzione dello squalificato Foti – parlerà in conferenza stampa. Nel pomeriggio il gruppo partirà in volo charter verso Palermo.

La Sampdoria cerca conferme dopo il successo sulla Carrarese, mentre i rosanero vogliono dare continuità al momento positivo: al Barbera si preannuncia un match ad alta intensità.