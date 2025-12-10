Padova, L’Équipe: Oughourlian pronto a cedere il club entro fine 2025
La telenovela societaria del Padova potrebbe finalmente essere arrivata agli ultimi capitoli. Lo riferisce L’Équipe, secondo cui Joseph Oughourlian sarebbe intenzionato a disinvestire dal club biancoscudato entro la fine del 2025, ponendo termine a una lunga fase di incertezza.
Il quotidiano sportivo francese sottolinea però come il futuro della società resti ancora in bilico. Da una parte rimane concreto l’interesse dell’imprenditore argentino Marcelo Figoli, già da mesi accostato al Padova. Dall’altra, l’attuale presidente Francesco Peghin potrebbe scegliere di esercitare il diritto di prelazione a sua disposizione, con l’obiettivo di rilevare il club grazie al supporto di una cordata di imprenditori locali.
Secondo L’Équipe, la decisione di Oughourlian sarebbe maturata per una serie di fattori: un ritorno economico inferiore alle aspettative, le difficoltà nei dialoghi istituzionali legati al tema dello stadio Euganeo, lo sciopero dei tifosi registrato nella passata stagione e, più in generale, un clima di scarso entusiasmo attorno alla squadra di Matteo Andreoletti in questo avvio di campionato.
Le prossime settimane saranno decisive per comprendere quale strada imboccherà il Padova: la permanenza in mani italiane tramite Peghin o un passaggio a capitale straniero con Figoli in prima fila.