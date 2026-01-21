Champions League: Atalanta avanti 1-0 sull’Athletic Bilbao, pari senza reti tra Juventus e Benfica. I risultati finali

Si concludono i primi tempi dei match del Mercoledì sera di Champions League. Va al riposo in vantaggio per 1-0 l’Atalanta, nel match casalingo contro l’Athletic Bilbao: decide al momento l’incontro la rete al 16′ di Gianluca Scamacca, che sfrutta l’assist di Zalewski e sblocca il risultato. Ferma sul risultato di 0-0 invece la Juventus, in un primo tempo equilibrato dove nessuna delle due squadre è ancora riuscita a prendere le redini del match. Parità dopo i primi 45 minuti anche tra Slavia Praga e Barcellona, vanno invece al riposo in vantaggio Liverpool e Newcastle. Di seguito i risultati parziali:

Atalanta–Athletic Bilbao 1-0 (16′ Scamacca)

Bayern–Royale Union SG 0-0

Chelsea–Pafos 0-0

Juventus–Benfica 0-0

Marsiglia–Liverpool 0-1 (45+1′ Szoboszlai)

Newcastle–PSV 2-0 (8′ Wissa; 30′ Gordon)

Slavia Praga–Barcellona 2-2 (10′ Kusej; 34′, 42′ Fermin; 44′ Lewandowski (A) )