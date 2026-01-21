Modena, doppia seduta in vista del Palermo: Zampano a riposo
Proseguono gli allenamenti del Modena in vista del match casalingo contro il Palermo. Mercoledì intenso per gli uomini di mister Sottil, che hanno svolto una doppia seduta di allenamento con quella pomeridiani svoltasi a porte aperte.
Diverse le situazioni valutate dal mister dei canarini: in difesa i gialloblù si preparano a riaccogliere in difesa il centrale Adorni, a centrocampo da valutare le condizioni di Versanti, ai box da inizio anno per un affaticamento muscolare, mentre in attacco scalpitano per un posto da titolare Pedro Mendes e De Luca. Riposo precauzionale invece per Zampano, che però dovrebbe essere regolarmente del match