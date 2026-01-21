Palermo-Spezia: il backstage del match

Attraverso i propri canali ufficiali, il Palermo ha condiviso il backstage del match al “Renzo Barbera” contro lo Spezia, partita giocata lo scorso 18 gennaio e vinta dai rosanero per 1-0. La clip mostra i momenti salienti della gara, con un focus speciale sul gol dopo 11 secondi di Segre, che ha regalato i tre punti ai rosanero. Il video mostra anche tutto l’entusiasmo della squadra e del pubblico, dopo aver conquistato un importante vittoria.

Ecco il video: