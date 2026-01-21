Empoli, contatti con il Sassuolo per Luca Moro
L’Empoli è alla ricerca di un rinforzo in attacco da mettere a disposizione di mister Dionisi in vista della seconda metà di stagione. Infatti, secondo quanto riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, i toscani avrebbero avviato i contatti con il Sassuolo per Luca Moro.
Classe 2001, Moro non ha trovato molto spazio in questo inizio di stagione, collezionando appena 9 presenze. L’operazione, però, non è delle più semplici, dato che i neroverdi lasceranno partire l’attaccante soltanto dopo aver trovato un sostituto da mettere a disposizione di mister Fabio Grosso.