Empoli, contatti con il Sassuolo per Luca Moro

Gennaio 21, 2026

L’Empoli è alla ricerca di un rinforzo in attacco da mettere a disposizione di mister Dionisi in vista della seconda metà di stagione. Infatti, secondo quanto riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, i toscani avrebbero avviato i contatti con il Sassuolo per Luca Moro.

Classe 2001, Moro non ha trovato molto spazio in questo inizio di stagione, collezionando appena 9 presenze. L’operazione, però, non è delle più semplici, dato che i neroverdi lasceranno partire l’attaccante soltanto dopo aver trovato un sostituto da mettere a disposizione di mister Fabio Grosso.

