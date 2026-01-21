Monza, fatta per l’arrivo di Caso dal Modena
Dopo l’arrivo di Hernani, il Monza è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo anche in attacco. Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, i brianzoli avrebbero chiuso l’accordo con il Modena per il trasferimento in biancorosso di Giuseppe Caso.
Classe 98′, Caso ha trovato pochissimo spazio in questo inizio di stagione con i canarini, collezionando appena una presenza. Adesso sembrerebbe tutto pronto per questa sua nuova avventura alla corte di mister Paolo Bianco.