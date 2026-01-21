Sampdoria, fatta per la cessione di Malagrida al Livorno
Sessione di calciomercato molto intensa per la Sampdoria, che si appresta a salutare Lorenzo Malagrida. Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, i blucerchiati avrebbero trovato l’accordo con il Livorno per la cessione del classe 2003.
Il giovane centrocampista ha salutato i compagni nella giornata di oggi, dopo aver trovato pochissimo spazio in questo inizio di stagione. Pronta per lui dunque una nuova avventura in Serie C con la maglia del Livorno, club in cui approda a titolo definitivo