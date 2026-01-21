Champions League: tris dell’Athletic Bilbao in casa dell’Atalanta, vince 2-0 la Juventus contro il Benfica. I risultati finali

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026

Si concludono qui i match del mercoledì sera di Champions League, ricchi di gol ed emozioni. Arriva una brutta sconfitta casalinga per l’Atalanta che, dopo un primo tempo terminato in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Scamacca, si fa rimontare nella ripresa dall’Athletic Bilbao: per gli spagnoli decidono l’incontro le reti di Guruzeta, Serrano e Navarro, a poco serve la rete nel finale dei nerazzurri firmata da Kristovic. Porta, invece, a casa i tre punti la Juventus nel match dell’Allianz Stadium contro il Benfica: a regalare la vittoria ai bianconeri le reti nella ripresa di Thuram e McKennie. Vincono anche Liverpool, Barcellona e Bayern Monaco. Di seguito i risultati finali:

Atalanta–Athletic Bilbao 2-3 (16′ Scamacca; 58′ Guruzata; 70′ Serrano; 74′ Navarro; 88′ Kristovic)

Bayern–Royale Union SG 2-0 (52′, 55′ Kane)

Chelsea–Pafos 1-0 ( 78′ Caicedo)

Juventus–Benfica 2-0 (55′ Thuram; 64′ Mckennie)

Marsiglia–Liverpool 0-3 (45+1′ Szoboszlai; 72′ Rulli (A); 90+3’Gakpo)

Newcastle–PSV 3-0 (8′ Wissa; 30′ Gordon; 65′ Barnes)

Slavia Praga–Barcellona 2-4 (10′ Kusej; 34′, 42′ Fermin; 44′ Lewandowski (A); 63′ Olmo; 71′ Lewandowski)

Ultimissime

Champions League: tris dell’Athletic Bilbao in casa dell’Atalanta, vince 2-0 la Juventus contro il Benfica. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026

Sampdoria, fatta per la cessione di Malagrida al Livorno

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026

Monza, fatta per l’arrivo di Caso dal Modena

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026

Empoli, contatti con il Sassuolo per Luca Moro

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026

Palermo-Spezia: il backstage del match

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026