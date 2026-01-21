Champions League: tris dell’Athletic Bilbao in casa dell’Atalanta, vince 2-0 la Juventus contro il Benfica. I risultati finali

Si concludono qui i match del mercoledì sera di Champions League, ricchi di gol ed emozioni. Arriva una brutta sconfitta casalinga per l’Atalanta che, dopo un primo tempo terminato in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Scamacca, si fa rimontare nella ripresa dall’Athletic Bilbao: per gli spagnoli decidono l’incontro le reti di Guruzeta, Serrano e Navarro, a poco serve la rete nel finale dei nerazzurri firmata da Kristovic. Porta, invece, a casa i tre punti la Juventus nel match dell’Allianz Stadium contro il Benfica: a regalare la vittoria ai bianconeri le reti nella ripresa di Thuram e McKennie. Vincono anche Liverpool, Barcellona e Bayern Monaco. Di seguito i risultati finali:

Atalanta–Athletic Bilbao 2-3 (16′ Scamacca; 58′ Guruzata; 70′ Serrano; 74′ Navarro; 88′ Kristovic)

Bayern–Royale Union SG 2-0 (52′, 55′ Kane)

Chelsea–Pafos 1-0 ( 78′ Caicedo)

Juventus–Benfica 2-0 (55′ Thuram; 64′ Mckennie)

Marsiglia–Liverpool 0-3 (45+1′ Szoboszlai; 72′ Rulli (A); 90+3’Gakpo)

Newcastle–PSV 3-0 (8′ Wissa; 30′ Gordon; 65′ Barnes)

Slavia Praga–Barcellona 2-4 (10′ Kusej; 34′, 42′ Fermin; 44′ Lewandowski (A); 63′ Olmo; 71′ Lewandowski)