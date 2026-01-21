Pescara, arriva il divieto di trasferta per i tifosi fino al 15 febbraio

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026

Arriva una brutta tegola per i tifosi del Pescara. Come fa sapere il club abruzzese attraverso un comunicato ufficiale, in seguito al match contro la Juve Stabia è arrivato il divieto di trasferta per la tifoseria biancoazzurra sino al 15 febbraio 2026.

Di seguito il comunicato del club:

“La società Delfino Pescara 1936 informa che, a seguito di quanto disposto dal Decreto del Ministro dell’Interno del 20 gennaio 2026, notificato dalla Questura di Monza, sono vietate le trasferte ai tifosi pescaresi per il periodo dal 20 gennaio al 15 febbraio 2026. Il provvedimento prevede: chiusura del settore ospiti negli stadi in cui il Pescara disputerà gare in trasferta; divieto di vendita dei titoli di accesso per le suddette gare nei confronti delle persone residenti nella provincia di Pescara. Il provvedimento fa seguito ai tafferugli avvenuti nella trasferta di Castellammare di Stabia il 10 gennaio scorso. La società invita i propri sostenitori al rispetto delle disposizioni e ringrazia per la consueta collaborazione e il senso di responsabilità. Eventuali aggiornamenti verranno comunicati attraverso i canali ufficiali”.

