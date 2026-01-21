Mantova, depositato il contratto di Chrysopoulos

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026

Arriva un nuovo acquisto in casa Mantova, che va a rinforzare la rosa a disposizione di mister Francesco Modesto. Come si apprende sul sito della Lega Serie B, il club biancorosso ha depositato il contratto di Konstantinos Chrysopoulos.

Il centrale difensivo arriva a titolo temporaneo dall’AEK Atene, club con il quale in questa prima parte di stagione aveva collezionato appena tre presenze, mettendo a segno un gol. Chrysopoulos è dunque pronto a questa sua prima esperienza in Italia.

Ultimissime

Palermo-Spezia: il backstage del match

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026

Modena, doppia seduta in vista del Palermo: Zampano a riposo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026

Champions League: Atalanta avanti 1-0 sull’Athletic Bilbao, pari senza reti tra Juventus e Benfica. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026

Pescara, arriva il divieto di trasferta per i tifosi fino al 15 febbraio

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026

Mantova, depositato il contratto di Chrysopoulos

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026