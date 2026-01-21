Mantova, depositato il contratto di Chrysopoulos
Arriva un nuovo acquisto in casa Mantova, che va a rinforzare la rosa a disposizione di mister Francesco Modesto. Come si apprende sul sito della Lega Serie B, il club biancorosso ha depositato il contratto di Konstantinos Chrysopoulos.
Il centrale difensivo arriva a titolo temporaneo dall’AEK Atene, club con il quale in questa prima parte di stagione aveva collezionato appena tre presenze, mettendo a segno un gol. Chrysopoulos è dunque pronto a questa sua prima esperienza in Italia.