TMW: “Palermo-Johnsen, stretta finale. Sul piatto tre anni e mezzo di contratto”

Il Palermo accelera per Dennis Johnsen e la trattativa con la Cremonese sembra ormai entrata nella fase decisiva. Come riferito da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb, il club rosanero sta lavorando da giorni per chiudere l’operazione, frenata inizialmente dalla necessità dei grigiorossi di individuare un sostituto.

Nelle ultime ore, però, la situazione ha registrato sviluppi concreti: l’affare sarebbe a un passo dalla chiusura e il trasferimento dell’esterno offensivo potrebbe concretizzarsi già dopo il match contro il Modena, in programma sabato. L’operazione dovrebbe andare in porto a titolo definitivo, con un contratto di tre anni e mezzo per il calciatore.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il valore complessivo dell’accordo – tra cartellino e ingaggio – si aggirerebbe intorno ai 4 milioni di euro. Dalla Sicilia filtra cauto ma crescente ottimismo, in attesa dell’ultimo via libera.