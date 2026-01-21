Nieling: «Pohjanpalo? È solo un altro attaccante»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026

Bryant Nieling si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel Modena. Arrivato in Italia senza grandi riflettori, il difensore olandese ha trovato continuità e fiducia, diventando un punto fermo della retroguardia gialloblù. In conferenza stampa, Nieling ha raccontato il suo percorso di crescita e l’avvicinamento alla sfida contro il Palermo.

Sull’impatto avuto nella sua prima stagione italiana, il difensore ammette di essere rimasto positivamente sorpreso:
«No, non me lo aspettavo, ma penso che sia fantastico. Abbiamo una buona squadra, stiamo facendo bene e dobbiamo continuare. È bello avere questo ruolo e cerco sempre di fare del mio meglio per la squadra».

La vittoria di Pescara ha rappresentato una svolta soprattutto sul piano mentale, dopo un periodo complicato:
«Abbiamo giocato bene e sono contento per i tre punti. Per la nostra fiducia è stato molto importante, perché ci ha fatto capire che possiamo essere solidi. Ci dà fiducia per le prossime partite».

Nieling sottolinea come i momenti difficili facciano parte del percorso di una stagione:
«In ogni stagione ci sono partite che non vanno come vorresti, ma bisogna continuare. È normale attraversare delle difficoltà, l’importante è imparare e guardare subito alla partita successiva».

Parlando del reparto difensivo e dei compagni, il centrale olandese evita paragoni e gerarchie:
«Steven ha fatto una grande partita, anche al suo esordio. Steven è un ottimo giocatore, Davide è un ottimo giocatore. Tutti possono giocare, non preferisco nessuno».

Dal punto di vista tecnico, la sua capacità di verticalizzare nasce da un mix tra caratteristiche personali e richieste dell’allenatore:
«È un po’ un mix: è una richiesta del mister, ma fa anche parte delle mie caratteristiche. Se c’è la possibilità di giocare in avanti e cercare direttamente gli attaccanti, è una scelta naturale».

Inevitabile il riferimento alla sfida con Joel Pohjanpalo, capocannoniere del campionato:
«È il miglior marcatore, ma per me è solo un altro attaccante. Farò tutto per non farlo vincere contro di noi, ma non si tratta solo di lui: dobbiamo lavorare come squadra».

Infine, sul futuro personale, Nieling mantiene un profilo basso:
«Non penso al futuro. Cerco di migliorarmi ogni giorno e poi vedremo cosa succederà».

