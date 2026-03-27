Champions League 2025/26, ufficiali date e orari di semifinali e finale

La UEFA ha reso note le date e gli orari delle semifinali e della finalissima della Champions League 2025/26, che deciderà la squadra regina d’Europa dopo il trionfo del Paris Saint-Germain lo scorso anno.

Le semifinali inizieranno martedì 28 aprile con l’andata tra le vincenti di PSG-Liverpool e Real Madrid-Bayern Monaco; il ritorno è previsto mercoledì 6 maggio. L’altra semifinale vedrà sfidarsi le vincitrici di Barcellona-Atlético Madrid e Sporting Lisbona-Arsenal FC, con andata il 29 aprile e ritorno il 5 maggio.





La finalissima si giocherà sabato 30 maggio 2026 alle ore 18:00.

Nessuna squadra italiana è arrivata ai quarti: l’unica presenza fino agli ottavi è stata quella dell’Atalanta BC, eliminata dal Bayern Monaco, tra le favorite per la vittoria finale.