Tegola Frosinone, Raimondo si fa male in Under 21: l’attaccante lascia il ritiro azzurro

Brutte notizie per il Frosinone , impegnato nella lotta per la promozione in Serie A. I ciociari perdono infatti un elemento chiave come Antonio Raimondo, costretto a lasciare il ritiro dell’Italia Under 21 per infortunio.

L’attaccante farà rientro al club dove verranno valutate con attenzione le sue condizioni, ma lo stop arriva in un momento delicatissimo della stagione, con il Frosinone pienamente in corsa per un posto nella massima serie.





Non solo Raimondo: anche il portiere Edoardo Motta ha dovuto abbandonare il ritiro azzurro per problemi fisici. Il commissario tecnico Silvio Baldini ha così deciso di correre ai ripari convocando Diego Mascardi dello Spezia e Alvin Okoro della Juve Stabia, alla sua prima chiamata con l’Under 21.

Come comunicato dalla FIGC, entrambi i giocatori hanno lasciato il ritiro per il riacutizzarsi di problemi fisici già presenti. Una tegola soprattutto per il Frosinone, che ora rischia di dover rinunciare a uno dei suoi riferimenti offensivi nel momento decisivo della stagione.