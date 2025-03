Cessione Cosenza, Citrigno: «Fatti dei passi in avanti. Vorrei annunciare tutto subito»

Alfredo Citrigno è da tempo sulle tracce del Cosenza per acquistare le quote societarie. L’imprenditore locale è uscito pubblicamente allo scoperto a “Ten”, nel corso della trasmissione “A Lupo a Lupo”. Di seguito le sue parole riprese da Ildot.it:

«La trattativa c’è, le mie attenzioni verso il club rossoblù non sono attuali ma risalgono a diverso tempo fa. Il presidente Guarascio ha maturato l’idea di cedere, sono stati fatti dei passi avanti. Io mi auguro di chiudere il discorso al più presto. C’è bisogno della volontà di entrambi per farlo. Sarei felice di poter annunciare tutto subito per diversi motivi. Sia perché credo nella salvezza, sia perché la squadra ha bisogno dell’entusiasmo della piazza».

«Il primo a voler fare chiarezza sulla trattativa sono io. Se il Cosenza è ancora in Serie B – prosegue Citrigno – va dato atto al presidente Guarascio, che ha gestito la società portandola a questi livelli. L’interesse unico è per i colori di questa città e proprio per questo è necessario avviare un percorso condiviso da tutti: società, tifosi e stampa, che devono far sì che si crei il giusto clima di sostegno alla squadra per raggiungere l’obiettivo che altro non è che salvare la categoria. Indispensabile per una città come la nostra che ha un potenziale enorme».