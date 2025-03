Sampdoria, Eranio: «Contro il Palermo un’altra buona prova, soprattutto per come si era messa»

Il tecnico Stefano Eranio è stato ospite alla trasmissione “Il Derby del Lunedì”, trasmissione di Telenord. L’ex calciatore si è soffermato sulla prestazione sfornata dalla Sampdoria contro il Palermo sabato 8 marzo, partita terminata 1 a 1 e valida per la 29esima giornata di Serie B. Di seguito il suo breve commento sulla partita:

«La Sampdoria contro il Palermo ha fatto un’altra buona partita e il punto, visto come si era messa, deve dare morale. Però non possono continuare a restare in inferiorità numerica…».