Cena di gala a Villa Tasca: tre stelle Michelin per Palermo e Manchester City con lo chef Fabrizio Mellino

Cena stellata a Villa Tasca per dirigenti, allenatori e calciatori, alla vigilia dell’amichevole Palermo-Manchester City che questa sera, in un Barbera tutto esaurito, metterà in palio l’Anglo-Palermitan Trophy. Serata di gala nella prestigiosa location del capoluogo siciliano per i dirigenti di spicco dei due club e del City Football Group, holding che detiene entrambe le società.

Tra i presenti l’ad Ferran Soriano, l’avvocato Alberto Galassi, membro del cda del club rosanero, e Riccardo Bigon. Ospiti anche gli sponsor dell’Anglo-Palermitan Trophy, che hanno potuto incontrare da vicino Pippo Inzaghi, neotecnico rosanero, e Pep Guardiola, allenatore degli Sky Blues.

Come riporta Italpress, villa e giardino sono stati illuminati da un suggestivo set di luci rosa e azzurre in una serata che ha visto protagonisti anche i calciatori rosanero Augello, Gomes, Bani, Brunori, Ceccaroni, Segre e Blin. L’evento, curato nei minimi dettagli anche dal punto di vista gastronomico, ha visto la partecipazione dello chef Fabrizio Mellino (con il padre Antonio) del ristorante Quattro Passi di Nerano (Massa Lubrense), tre stelle Michelin. Tra i piatti serviti, la celebre trofia alla Nerano, simbolo della cucina campana d’eccellenza.

Immancabili i dolci a fine serata, offerti dalla Pasticceria Costa, tra cannoli e dessert di mandorla, emblemi di Palermo e della tradizione siciliana. La chiusura è stata affidata al live show di Roy Paci & Aretuska.