Guardiola a Palermo con la maglia di Falcone e Borsellino, Manfredi Borsellino: «Messaggio forte per i giovani»

PALERMO (ITALPRESS) – Durante la visita al Santuario di Santa Rosalia, Pep Guardiola ha indossato una maglia raffigurante i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, accompagnata dalla frase «Le loro idee cammineranno sulle nostre gambe».

Un gesto che ha sorpreso positivamente Manfredi Borsellino, figlio del magistrato ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992.

«Pep Guardiola con la maglia di Falcone e Borsellino? È una cosa bella, mi sorprende. Ho ricevuto da poco la foto da alcuni colleghi e conoscenti. Il fatto che l’abbia indossata è un messaggio forte perché sappiamo che a Palermo tutti i giovani seguono il calcio. E questo può essere un veicolo importante per trasmettere valori», ha dichiarato all’agenzia Italpress.

Questa sera il Manchester City affronterà il Palermo allo stadio Renzo Barbera per l’Anglo-Palermitan Trophy.