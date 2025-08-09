IL SUO TEMPO QUI È FINITO: Lewis Hamilton è il problema | La hanno già cacciato

Lorenzo Gulotta Agosto 9, 2025
Lewis Hamilton alla prima stagione Ferrari, sarebbe già pronto a salutare la scuderia di Maranello. Già out.

La stagione 2025 per la Ferrari è iniziata in salita e continua a essere un percorso pieno di ostacoli. La nuova monoposto, la SF-25, ha evidenziato da subito problemi gravi di affidabilità e gestione. I tecnici di Maranello si trovano a rincorrere soluzioni, ma le prestazioni restano al di sotto delle aspettative. L’ambizione di tornare tra i top team della Formula 1 si è scontrata con una realtà ben più dura.

Per Lewis Hamilton, al debutto in Ferrari, è una delle stagioni più complicate della sua carriera. Il campione inglese non è mai riuscito a salire sul podio, con risultati spesso deludenti e distacchi pesanti dal compagno Leclerc. “Sta andando peggio di qualsiasi altra mia stagione”, ha ammesso. Nonostante tutto, Hamilton ribadisce il suo amore per le corse e la voglia di lottare.

Il weekend di Budapest ha rappresentato un punto basso della stagione: dodicesimo in qualifica e in gara, senza mai trovare ritmo. Il britannico ha parlato senza filtri delle difficoltà, puntando il dito su strategie sbagliate e una vettura poco competitiva. Anche se non si dice frustrato, è evidente la delusione per i risultati ottenuti finora.

Charles Leclerc, pur facendo meglio del compagno, non può dirsi soddisfatto. Le sue prestazioni sono altalenanti e la classifica lo vede solo quinto tra i piloti. La Ferrari non ha mantenuto le promesse, e il progetto di crescita tecnico voluto da Vasseur stenta a decollare. I piloti si ritrovano spesso a dover fare miracoli per strappare punti importanti.

Le modifiche poco efficaci

Qualche piccolo miglioramento si è visto in Australia e a Barcellona, ma nulla che faccia davvero la differenza. I problemi con la gestione delle gomme restano un nodo irrisolto e compromettono le strategie di gara. La distanza dai top team come Red Bull e McLaren è ancora troppo ampia per poter sperare in un cambio di passo reale.

Dentro al team, la pressione si fa sentire. L’arrivo di Hamilton doveva rappresentare una svolta, ma finora è servito più a livello d’immagine che di risultati. I distacchi restano costanti: 3-4 decimi al giro, un’enormità in Formula 1. E il clima di tensione comincia a pesare anche sulla stabilità dello spogliatoio.

Il futuro incerto

Negli ultimi giorni, tra i tifosi ha preso piede un’ipotesi clamorosa: Hamilton potrebbe decidere di ritirarsi a fine stagione. Non ci sono conferme ufficiali, ma il tono sempre più stanco del pilota alimenta i dubbi. La prospettiva di un addio senza nemmeno una vittoria con la Rossa lascia l’amaro in bocca a tutti.

La Ferrari, nel frattempo, continua a cercare soluzioni per salvare il salvabile. Ma il tempo stringe e i rimedi sembrano arrivare sempre in ritardo. Se davvero Hamilton dovesse dire addio, lo farebbe senza aver mai avuto l’occasione di combattere davvero per il vertice.

