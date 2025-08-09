CIAO CIAO LOOKMAN: l’Inter cambia definitivamente obiettivo | 70 milioni per un top della Premier

Continua il braccio di ferro tra i due club nerazzurri per l’attaccante nigeriano, ma l’Inter può cambiare obiettivo guardando in Premier.

Ademola Lookman è arrivato all’Atalanta ad agosto 2022, per una cifra di circa 9 milioni di euro. L’attaccante nigeriano ha subito dimostrato il suo valore, adattandosi perfettamente al sistema di gioco di Gian Piero Gasperini e diventando un elemento fondamentale per l’attacco della Dea.

Le sue statistiche sono la prova tangibile del suo impatto. Lookman ha giocato 118 partite totali, dimostrando una notevole continuità di rendimento e una crescita costante. La sua combinazione di velocità, tecnica e fiuto del gol lo ha reso uno dei calciatori più decisivi del campionato.

Il momento clou della sua carriera, e forse della storia del club, è arrivato il 22 maggio 2024 nella finale di Europa League. L’attaccante ha firmato una tripletta sensazionale contro il Bayer Leverkusen, squadra che arrivava all’incontro imbattuta da 51 partite. I suoi tre gol hanno annientato i tedeschi e regalato all’Atalanta il suo primo trofeo europeo.

Lookman è diventato il primo calciatore africano a segnare una tripletta in una finale di una competizione europea. Un’impresa che lo ha consacrato nell’Olimpo dei grandi giocatori e ha reso il suo nome indelebile nella storia del club orobico.

Caso Lookman e reazione società

Il caso Lookman si fa sempre più spinoso, con il giocatore che, pur desiderando l’Inter, avrebbe un “patto” con l’Atalanta. L’amministratore delegato Luca Percassi ha chiarito la situazione, confermando che l’anno scorso il giocatore aveva espresso la volontà di partire, ma solo per un club europeo di prima fascia. Inoltre, aveva assicurato che non si sarebbe trasferito in un’altra squadra di Serie A.

Percassi ha sottolineato che è l’Atalanta a decidere tempi e modalità delle cessioni. Questo patto, ora ribadito pubblicamente, pone un freno alle ambizioni dell’Inter e a quelle del calciatore, con il club bergamasco che non intende cedere alle pressioni, mantenendo una posizione di forza nella trattativa.

Inter guarda in Premier se sfuma Lookman

Il tira e molla per Lookman sta spingendo l’Inter a guardare altrove per rinforzare il proprio attacco. Tra le alternative che i nerazzurri starebbero valutando c’è Christopher Nkunku, il cui futuro al Chelsea è in bilico. Tuttavia, il suo ingaggio elevato rappresenta un ostacolo non indifferente.

Un altro nome che sta guadagnando terreno è quello di Rasmus Højlund. L’attaccante danese, acquistato dal Manchester United per circa 70 milioni di euro, non ha convinto pienamente in Premier League e il suo club potrebbe aprirsi a un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Per il giovane attaccante si tratterebbe di un ritorno in Serie A.