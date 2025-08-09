Anglo-Palermitan Trophy, Manchester City avanti all’intervallo sul Palermo: decide Haaland

Amichevole di lusso al “Renzo Barbera” dove Palermo e Manchester City si affrontano per la prima edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy. Dopo i primi 45 minuti, il risultato è di 0-1 per gli inglesi, grazie al gol del solito Erling Haaland al 25’, abile a sfruttare uno spiraglio nella retroguardia rosanero e a battere Gomis con un rasoterra preciso.

Pronti via, ed è subito Palermo: al 4’ Ceccaroni sfiora il gol di testa su angolo di Augello, con la palla che sfila a fil di palo. Al 6’ Segre strappa palla in area inglese e serve Pohjanpalo, che manca l’impatto per un soffio. Il City risponde col palleggio e con le combinazioni strette tra Haaland, Marmoush e Ait-Nouri, ma è solo al 25’ che riesce a sbloccare il match.

Il Palermo, tuttavia, non si arrende. Ranocchia e Gyasi guidano la reazione con determinazione, e al 29’ Pohjanpalo va vicinissimo al pari di testa, trovando però un attento Trafford. I rosanero chiudono il primo tempo in attacco, con un paio di sortite pericolose dalla sinistra, ma senza trovare il guizzo vincente.