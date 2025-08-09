Palermo, Infantino celebra Inzaghi: «Oggi travolto dagli abbracci di una città meravigliosa e passionale»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2025

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha voluto rendere omaggio a Filippo Inzaghi nel giorno del suo compleanno con una dedica speciale nelle proprie storie Instagram.

«Prima, un attaccante talmente forte da vincere la Coppa del Mondo FIFA 2006 in Germania. Poi, un allenatore di provata esperienza, oggi travolto dagli abbracci di una città meravigliosa e passionale come Palermo. Buon compleanno, Superpippo. Buon compleanno, mister Inzaghi», ha scritto Infantino, accompagnando il messaggio con due foto: una insieme al tecnico rosanero e un’altra di Inzaghi mentre bacia la Coppa del Mondo.

