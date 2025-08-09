Palermo, Lagalla: «Quella di oggi è una giornata speciale»

«Palermo merita giornate come quella di oggi – ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla su Facebook – e rivolgo il mio ringraziamento al City Group per aver organizzato l’amichevole di stasera tra Palermo e Manchester City. Sarà certamente una grande festa e, mi auguro, l’antipasto di una grande stagione di soddisfazioni per la squadra, per i suoi tifosi e per il rilancio dello stadio Barbera».

Il primo cittadino ha colto anche l’occasione per fare gli auguri a Filippo Inzaghi, che oggi festeggia il suo primo compleanno da allenatore rosanero: «L’abbraccio del Barbera sarà sicuramente il regalo più bello». Il post è stato accompagnato da una foto con lo stesso Inzaghi, scattata durante la cena esclusiva a Villa Tasca della serata precedente.