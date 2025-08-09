RIVOLUZIONE TOTALE JUVENTUS: Tudor cambia tutto | Nessuno è più certo del futuro

Il riconfermato tecnico bianconero ha cambiato tanto e sta continuando a creare una nuova mentalità alla squadra.

La Juventus sta vivendo un’estate di calciomercato intensa, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in ogni reparto. L’attacco ha già visto l’arrivo di Jonathan David a parametro zero dal Lille, che si è legato ai bianconeri con un contratto fino al 2030. Un’operazione che ha permesso di aggiungere un tassello di qualità senza spendere per il cartellino.

Per la difesa, la dirigenza bianconera sta valutando diversi profili. Le attenzioni sono rivolte a Aymeric Laporte dell’Al-Nassr, che sembra intenzionato a tornare in Europa, ma i costi d’ingaggio potrebbero essere un ostacolo. Un’alternativa più abbordabile potrebbe essere Jhon Lucumí del Bologna, il cui contratto in scadenza nel 2026 lo rende un’opzione molto interessante.

A centrocampo, il grande sogno resta Ederson dell’Atalanta, ma la valutazione del club bergamasco, superiore ai 40 milioni di euro, rende l’operazione molto complessa. La Juventus sta cercando di capire se ci sono margini per una trattativa che possa abbassare le richieste economiche.

Sul fronte delle conferme, la Juventus ha esercitato l’opzione per Francisco Conceição, acquistato a titolo definitivo dal Porto. La società è al lavoro anche per Randal Kolo Muani, cercando di prolungare il prestito o trovare una soluzione per l’acquisizione definitiva dal PSG.

Movimenti in uscita

La Juventus è molto attiva anche sul fronte delle cessioni, con diversi giocatori pronti a lasciare Torino. Fabio Miretti è un nome caldo per il Napoli, con i contatti tra i due club che sembrano ben avviati. Si prospetta un trasferimento che potrebbe portare a una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Anche Timothy Weah ha salutato e giocherà con il Marsiglia.

Sempre in uscita, il portiere Mattia Perin ha sondato il terreno con il Como. Intanto, su Nico Gonzalez c’è stato un forte interesse da parte dell’Atalanta. Il caso più spinoso resta però quello di Douglas Luiz: il centrocampista brasiliano che non si era presentato al raduno è in cerca di una nuova sistemazione, con diversi club di Premier League che lo corteggiano.

La rivoluzione di Tudor

Igor Tudor sta concentrando il suo lavoro sulla mentalità della squadra, per imprimere da subito il suo marchio sulla Juventus. Il tecnico croato sembra intenzionato a schierare i bianconeri con un 4-2-3-1, una formazione che potrebbe vedere in porta Di Gregorio, con una difesa composta da Savona (o João Mario) a destra, Cambiaso a sinistra e la coppia Kalulu-Bremer al centro.

A centrocampo, la mediana sarebbe composta da Locatelli e Thuram, con Koopmeiners avanzato a supporto del tridente offensivo. Sulle fasce, Conceição e Yildiz avrebbero il compito di servire l’unica punta, il neo acquisto Jonathan David. Questa formazione riflette l’idea di un calcio più propositivo e offensivo.