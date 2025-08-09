Palermo, pronta la coreografia della curva nord per la sfida contro il City. Le indicazioni

Agosto 9, 2025

Pochi minuti fa, attraverso un post sui social, gli ultras e la tifoseria organizzata del Palermo hanno lanciato l’appello ai tifosi in vista della coreografia prevista questa sera in occasione della sfida amichevole contro il Manchester City.

«Dopo settimane di lavoro, finalmente… è il giorno della partita! – si legge nella nota –. Troverete la curva già pronta per la coreografia, vi invitiamo a non spostare nulla rispetto a quello che troverete sul sediolino. La buona riuscita dipende da ogni spettatore presente oggi in curva, vi chiediamo di essere collaborativi e di non rovinare ciò che abbiamo preparato affinché ognuno possa godersi lo spettacolo e questa grande festa».

Il momento clou è fissato per le 20:50, quando, come spiegato dagli ultras, «la Curva Nord entrerà in scena» per dare il via allo spettacolo prepartita. Un’iniziativa che vuole caricare la squadra e rendere indimenticabile la serata contro i campioni d’Inghilterra.

