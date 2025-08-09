Inzaghi: «Contro il City sarà una serata magnifica, i tifosi meritano una partita così»

Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, ha parlato a Sky Sport alla vigilia dell’amichevole di lusso contro il Manchester City, in programma oggi, sabato 9 agosto, alle ore 21 (diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW).

«Sono felice che ci siano tante aspettative nei miei confronti – ha dichiarato Inzaghi –. Mi auguro di poter ripagare i tifosi. Il campionato di Serie B è lungo e faticoso, lo conosco bene. Ci sarà da sudare, ma stiamo lavorando nel modo giusto. Con questa società e con questo pubblico abbiamo il dovere di alimentare il nostro sogno giorno dopo giorno».

Sulla sfida di questa sera contro i campioni d’Inghilterra: «Penso che sarà una serata magnifica. Per la città di Palermo è un qualcosa di bellissimo e di meritato. I tifosi meritavano una partita così bella, noi giochiamo contro dei marziani ma speriamo di essere all’altezza. Sarà una bellissima festa. Avremo l’onore di avere una delle squadre più forti del mondo con un allenatore straordinario».

Inzaghi ha poi parlato del suo percorso in panchina: «Da allenatore ho avuto le montagne russe da scalare, ma mi è sempre piaciuto. Mi sono tolto tante soddisfazioni. Oggi mi sento un allenatore migliore, più forte. Tutto mi ha fatto crescere».

Infine, un pensiero su Pep Guardiola e sul mercato: «Lui, mio fratello Simone, Ancelotti sono quegli allenatori che ti ispirano. Ma io sono molto felice. La crescita dei miei giocatori è la cosa che mi rende più orgoglioso e che mi fa fare questo lavoro con l’entusiasmo che ho. La società ha preso dei giocatori importanti. Questa era già una squadra forte, che è stata completata. Trovare giocatori che migliorano la nostra rosa però non è facile. Si sta creando un bel gruppo, sono contento. Possiamo costruire qualcosa di molto importante».