Il Manchester City rende omaggio a Santa Rosalia

Palermo, 9 agosto – Mattinata di spiritualità per il Manchester City, atteso questa sera al “Barbera” per l’amichevole di lusso contro il Palermo. Una delegazione del club inglese, guidata dall’allenatore Pep Guardiola, uno dei tecnici più titolati nella storia del calcio, e dal preparatore atletico Fabrizio Genovesi, ha raggiunto a piedi Monte Pellegrino con la tradizionale acchianata.

Il gruppo ha fatto visita al Santuario di Santa Rosalia, patrona di Palermo, dove ha osservato un momento di preghiera silenziosa. Nella Sacra Grotta, il Reggente don Natale Fiorentino ha accolto lo staff, impartendo un saluto e una benedizione. Un gesto di devozione che ha preceduto l’impegno sportivo di questa sera, quando i campioni d’Inghilterra scenderanno in campo contro i rosanero in un evento attesissimo dal pubblico palermitano.