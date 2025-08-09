Allegri lo ha lanciato, ma lui ha scelto CONTE | Il centrocampista vola dai rivali

Uno dei calciatori lanciati da Allegri ai tempi dell’avventura in bianconero è pronto ad andare al Napoli del tecnico salentino.

Sotto la nuova gestione di Igli Tare e Massimiliano Allegri, il Milan sta rivoluzionando la propria squadra con acquisti mirati. In porta, è arrivato Pietro Terracciano dalla Fiorentina come vice Maignan, mentre per la fascia sinistra il club ha puntato su Pervis Estupiñan, prelevato dal Brighton, un giocatore di grande spinta e qualità.

Il centrocampo è stato rinforzato in maniera significativa. Il Milan si è assicurato le prestazioni del giovane e promettente Samuele Ricci dal Torino, affiancandolo a un nome di altissimo profilo: il fuoriclasse croato Luka Modrić, che porterà esperienza e visione di gioco in una zona nevralgica del campo.

Per la difesa, il Milan sta valutando diversi profili, cercando giocatori in grado di garantire solidità e affidabilità. L’obiettivo principale sembra essere Guela Doué, ma la dirigenza sta seguendo anche giocatori come Singo, Dodô, Brown e Tchatchoua.

L’attacco resta il reparto su cui si concentrano le maggiori attenzioni. Il sogno rimane Dusan Vlahović, ma la dirigenza sta esplorando anche altre piste. La lista dei desideri include nomi importanti come Gonçalo Ramos del PSG, Jackson del Chelsea, Dovbyk della Roma, Højlund del Manchester United e Kalimuendo del Rennes.

Mercato sontuoso per il Napoli

Il Napoli di Antonio Conte, reduce da un’ottima stagione, si sta dimostrando tra i club più attivi sul mercato. Il colpo più clamoroso è l’arrivo a parametro zero di Kevin De Bruyne, un centrocampista di altissimo livello che aggiungerà qualità e visione di gioco. Per la difesa, invece, sono stati acquistati Sam Beukema e Luca Mariannucci.

Oltre a questi importanti acquisti, ha puntellato anche l’attacco e le fasce. Lorenzo Lucca è arrivato in prestito con obbligo di riscatto dall’Udinese e ricoprirà il ruolo di vice-Lukaku. Sulla fascia è stato ingaggiato l’estroso Noa Lang, un attaccante olandese che porterà fantasia e dribbling.

Miretti verso la Campania

La trattativa tra Napoli e Juventus per il centrocampista Fabio Miretti si fa sempre più serrata, con il direttore sportivo Giovanni Manna che sta lavorando per trovare un accordo. Il giocatore, rientrato alla Juventus dopo un prestito al Genoa, è considerato un profilo ideale per il modulo di Antonio Conte.

Inizialmente, il Napoli aveva offerto circa 10 milioni di euro per il giocatore, ma la richiesta della Juventus è notevolmente superiore, quasi il doppio della prima proposta azzurra. La trattativa prosegue con l’obiettivo di trovare un compromesso economico che possa sbloccare l’affare e permettere a Miretti di unirsi alla rosa del Napoli.