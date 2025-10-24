Catanzaro-Palermo: rosanero arrivati in Calabria
Mancano ormai meno di 24 al match tra Catanzaro e Palermo. In vista del match di domani contro i giallorossi, valevole per la nona giornata del campionato di Serie BKT, i rosanero sono da poco arrivato nel capoluogo calabrese.
Lo si apprende da una storia pubblicata dal club rosanero attraverso i propri canali social, che ritrae gli uomini di mister Inzaghi appena arrivati in Calabria. I rosanero sono pronti per un altra battaglia, vogliosi di portare i 3 punti ai proprio tifosi.