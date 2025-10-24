Verso Monza-Reggiana, Dionigi: «Loro squadra di qualità, si giocheranno la Serie A con il Palermo»

In vista del match tra Monza e Reggiana, in programma per domani alle ore 15, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei granata Davide Dionigi, commentando la squadra che andranno ad affrontare ed analizzando le assenze.

«Il Monza ha giocatori di grandissima qualità, ha la fortuna di avere due o anche tre alternative per ruolo. Non dimentichiamo che ha quasi tutti giocatori che hanno fatto la Serie A, altri hanno addirittura fatto parte della Nazionale. Li metto tra le squadre che con Palermo, Modena e Venezia si giocheranno la Serie A», ha dichiarato il tecnico.

E sulle assenze Dionigi ha aggiunto: «Questa settimana non ci sarà nemmeno Reinhart, si porta un affaticamento dall’ultima gara e in settimana ha avuto ancora fastidio. Abbiamo fatto gli esami del caso, forse si tratta di una lesioncina: vedremo quanto starà fuori. Perderemo sia lui che Girma, ma ci siamo abituati. Giocheranno 4-5 o forse addirittura 6 Under, ma dobbiamo avere fiducia nei loro confronti. Per loro sarà un’occasione, sono convinto che si faranno valere contro una squadra forte»