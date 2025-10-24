Catanzaro-Palermo: i convocati di Inzaghi

Ottobre 24, 2025

In vista del match di domani tra Palermo e Catanzaro, in programma al “Ceravolo” alle ore 19.30, l’allenatore dei rosanero Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per il match di domani.

L’elenco completo dei convocati rosanero:

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

