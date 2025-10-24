Catanzaro-Palermo: i convocati di Inzaghi
In vista del match di domani tra Palermo e Catanzaro, in programma al “Ceravolo” alle ore 19.30, l’allenatore dei rosanero Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per il match di domani.
L’elenco completo dei convocati rosanero:
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli