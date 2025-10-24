Catanzaro-Palermo: i convocati di Aquilani

Ottobre 24, 2025

In vista del match di domani tra Palermo e Catanzaro, in programma al “Ceravolo” alle ore 19.30, l’allenatore dei calabresi Alberto Aquilani ha diramato la lista dei convocati per il match di domani.

Questi i calciatori giallorossi convocati per l’incontro:

1. Marietta

22. Pigliacelli

99. Borrelli

4. Antonini

5. Bashi,

17. Di Chiara

18. Bettella

23. Brighenti

27. Favasuli

84. Cassandro

10. Petriccione

14. Liberali

20. Pontisso

28. Oudin

30. Alesi

32. Rispoli

80. Cisse

98. Buglio

7. Pandolfi

8. Pittarello

9. Iemmello

19. Nuamah

45. Buso

77. D’Alessandro

