Catanzaro-Palermo: i convocati di Aquilani
In vista del match di domani tra Palermo e Catanzaro, in programma al “Ceravolo” alle ore 19.30, l’allenatore dei calabresi Alberto Aquilani ha diramato la lista dei convocati per il match di domani.
Questi i calciatori giallorossi convocati per l’incontro:
1. Marietta
22. Pigliacelli
99. Borrelli
4. Antonini
5. Bashi,
17. Di Chiara
18. Bettella
23. Brighenti
27. Favasuli
84. Cassandro
10. Petriccione
14. Liberali
20. Pontisso
28. Oudin
30. Alesi
32. Rispoli
80. Cisse
98. Buglio
7. Pandolfi
8. Pittarello
9. Iemmello
19. Nuamah
45. Buso
77. D’Alessandro