Stroppa: «A Carrara sarà una partita sporca. Plizzari fuori per mesi, ma il gruppo è pronto a reagire»

Alla vigilia della sfida tra Carrarese e Venezia, in programma domani, Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa analizzando la situazione della squadra e le difficoltà del prossimo impegno in trasferta.

Il tecnico lagunare ha aperto il suo intervento con un pensiero per Alessandro Plizzari, costretto a uno stop lungo:

«Speravamo che per Plizzari non fosse quello che poi è accaduto: dovrà stare fuori diversi mesi e ci dispiace tantissimo per il ragazzo. Si è fatto male calciando un pallone e quel fastidio che aveva segnalato si è rivelato molto più serio di quanto pensassimo».

Guardando alla prossima gara, Stroppa mette in guardia i suoi:

«Carrara, per certi versi, la vedo più difficile di Empoli. Ci sono molte analogie con Castellammare. La Carrarese è una squadra allenata benissimo, mi piace molto, e potremmo incontrare difficoltà. Mi aspetto una partita sporca, ma voglio che i miei continuino a fare ciò che sanno».

Il tecnico ha poi chiarito di non essere rimasto deluso dalla squadra dopo la sfida di Empoli:

«Non ero arrabbiato con i miei, ma ero arrabbiato. Abbiamo subito un errore importante e determinante dal punto di vista dell’arbitraggio. Una situazione da 4 contro 2 si è trasformata in un disastro, siamo stati molto penalizzati».

Sul fronte infermeria, Stroppa ha fatto il punto:

«Compagnon e Duncan non li avremo domani, si stanno trascinando queste situazioni ma è questione di poco. Yeboah sta bene e ha recuperato, mentre Adorante e Casas stanno rispondendo bene: Andrea era un po’ stanco, ma è sulla strada giusta. Davanti abbiamo diverse soluzioni, poi la scelta tocca a me».

Infine, un cenno alla possibile intesa tra alcuni giocatori:

«Hainaut e Adorante stanno trovando una buona intesa, sono situazioni che proviamo spesso in allenamento. Il campo sintetico di Carrara è diverso da quello di Castellammare: vedremo come andrà domani».