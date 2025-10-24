Catanzaro, lo striscione dei tifosi carica la squadra: «Noi vogliamo gente che lotta!»

Nella giornata di oggi, alla vigilia della sfida del “Ceravolo” contro il Palermo, i tifosi del Catanzaro hanno voluto far sentire la propria voce alla squadra di Alberto Aquilani, reduce da risultati negativi e da un momento di difficoltà.

Fuori dallo stadio è comparso uno striscione dal messaggio chiaro e inequivocabile:

«Noi vogliamo gente che lotta!»

Un’esortazione diretta, che racchiude l’anima e la passione della piazza giallorossa, da sempre legata alla grinta e al sacrificio dei propri giocatori. L’intento è quello di stimolare la reazione della squadra, chiamata a rialzarsi proprio contro un avversario di grande spessore come il Palermo, secondo in classifica e in piena corsa per la promozione.

Aquilani, che ieri in conferenza stampa ha parlato di “una grande opportunità per dimostrare carattere e compattezza”, si affiderà alla spinta del pubblico e alla voglia di riscatto del gruppo per cambiare rotta e ritrovare fiducia.