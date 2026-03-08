Carrarese-Palermo 0-1: le pagelle del match

Il Palermo, dopo aver sconfitto il Mantova per 2-1, riparte anche in trasferta mettendo al tappeto per 1-0 una Carrarese mai doma. A regalare la vittoria è la rete Pohjanpalo al minuto 19, dopo il servizio di Le Douaron, per il finlandese sono venti in campionato. Con questa vittoria i rosanero raggiungo 57 punti in classifica e si preparando al match in trasferta in casa del Monza. Di seguito le pagelle dei rosanero:

JORONEN 6: Attento su un tiro da fuori di Zuelli, si distende bene e mette una pezza su un tiro in diagonale di Finotto. Corre due brividi grandi quanto una casa , il primo al 35′ quando Finotto, da due passi, colpisce il palo, il secondo nei secondi finali del secondo tempo quando è Torregrossa a colpire il legno.





PEDA 6: Deve chiudere anticipatamente il match per un colpo alla caviglia che non gli permetteva di poggiare il piede. Si batte, anche bene, per chiudere gli attacchi dal suo lato.

Dal 50′ MAGNANI 5: Ingresso non positivo. Serve su retro passaggio corto per Joronen che è costretto a rimediare mandano in fallo laterale per evitare guai peggiori, Finotto lo salta con un tunnel dentro l’area. Ha bisogno di fiducia per tornare quello dello scorso anno.

BANI 7: Nella prima frazione è un po’ disattento, si perde Finotto che mette il piede e devia sul palo un bel cross di Hasa, facendo correre un brivido a tutta la difesa. Nella ripresa alza il livello e chiude su ogni pallone che passa dalle sue parti. Ha l’occasione di chiuderla nel finale dopo un bel servizio di Pohjanpalo, ma aveva corso per tutto il campo ed era stremato.

CECCARONI 6,5: Non il solito ‘dialogo’ sulla fascia con Augello anche perché i padroni di casa danno filo da torcere ma sa bene come non farsi superare. Va vicino al gol del 2-0, Bleve è bravissimo a negargli la gioia.

GYASI 5: Dopo un mese, anche beneficiando della squalifica di Pierozzi, torna titolare ma non sfrutta l’occasione. Non si vede mai in fase offensiva, in compenso cerca di essere utile in fase di copertura, ma non basta perché resta negli spogliatoi.

dal 46′ BERESZYNSKI 6,5: Ha grande esperienza e la mette tutta in campo in un match difficile come quello di oggi. I padroni di casa spingono tanto, lui è concentrato fino alla fine allontanando tutti i pericoli.

GOMES 5,5: Dopo pochi secondi sbaglia un passaggio orizzontale nella metà campo avversaria facendo partire una pericolosa ripartenza, prova a rimediare con qualche corsa all’indietro.

Dal 46′ SEGRE 6,5: Entra con la solita grinta e voglia di aiutare la squadra, conquista un paio di calci di punizione che fanno rifiatare la squadra.

RANOCCHIA 6,5: Si muove tanto per farsi servire dai compagni e costruire delle azioni. Nella ripresa i suoi soffrono e lui aiuta mettendo delle pezze, ci prova da fuori ma è poco preciso.

AUGELLO 6: Bravo ad anticipare Zanon e ribaltare l’azione che poi porta al gol di Pohjanaplo. Su quella fascia duella con Zanon che prova a spingere, ma fa meglio lui.

PALUMBO 6: Ci prova con sinistro da fuori area, Bleve vola e respinge. Nella seconda parte di gara non trova molto spazio e occasioni per inventare.

dall’86’ GIOVANE SV

LE DOAURON 6: Imbucata perfetta per Pohjanpalo che deve solo spingere la palla in rete, per lui è il terzo assist stagionale. Si sbatte tanto per tutto il match, ma non riesce ad accendersi

dal 64′ JOHNSEN 5,5: Non riesce ad incidere, sembra ancora fuori dagli schemi della squadra. Anche lui stringe i denti durante il forcing finale della squadra di Calabaro.

POHJANPALO 7: Il filtrante di Le Douaron è al bacio, deve solo spingere la palla in rete per il ventesimo gol stagionale. Oggi gara difficile per lui perché gli avversari che non gli lasciano molto spazio. Nei minuti finali aiuta la squadra conquistando qualche fallo.

INZAGHI 6 : La gara non è molto semplice perché la Carrarese spinge tanto e nel primo tempo ha occasioni a grappoli. Nella ripresa si chiude con il 532 per evitare di farsi sorprendere dai toscani, ma non riesce più ad uscire. Oggi era importante ripartire anche in trasferta e i suoi lo fanno approcciando al meglio al match di Monza in programma sabato prossimo.