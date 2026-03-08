Frosinone, Alvini dopo il 3-0 alla Sampdoria: «Vittoria da grande squadra»

Marzo 8, 2026
palermo frosinone 0-0 (93) alvini

Dopo il netto 3-0 contro la Sampdoria, l’allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini ha analizzato la prestazione della sua squadra al termine della gara, sottolineando l’importanza del risultato e la risposta arrivata da tutto il gruppo.

Alvini: «Risposte importanti da chi ha giocato meno»


«Una vittoria significativa, importante e da grande squadra quale siamo. Non ho mai considerato un gruppo di soli undici giocatori: chi non ha giocato c’è stato qualche motivo, ma oggi le risposte sono state importanti. Merito ai calciatori».

Il tecnico giallazzurro ha voluto evidenziare la forza del collettivo e il contributo arrivato anche da chi ha avuto meno spazio nelle ultime settimane.

«Settimana intensa, la squadra ha risposto bene»

Alvini ha poi tracciato un bilancio delle tre partite giocate nell’ultima settimana.

«Oggi abbiamo fatto una grande partita, a Catanzaro anche abbiamo disputato una gara spettacolare. Non abbiamo parlato di niente riguardo agli episodi di mercoledì: avremmo potuto fare meglio alcune cose e ci abbiamo lavorato».

L’allenatore del Frosinone ha ribadito la fiducia nel percorso della squadra.

«Ora guardiamo avanti, sappiamo cosa fare. Abbiamo in testa un’idea meravigliosa, perché siamo squadra. Mercoledì eravamo arrabbiati, volevamo vincere».

Alvini su Fiori e Oyono

Infine il tecnico ha commentato la prestazione di Fiori e la sostituzione di Oyono a inizio ripresa.

«Era ammonito e poi Jeremy sta facendo bene. Volevo dargli spazio, sta crescendo e sono molto contento».

Su Fiori, protagonista della gara, Alvini ha aggiunto:

«Sta facendo bene, ma da parte sua mi aspetto un miglioramento perché ha enormi qualità. È stata un’intuizione di Castagnini, noi l’abbiamo subito avallata perché conosciamo le sue qualità da diversi anni».

Il tecnico ha chiuso con un messaggio chiaro sul futuro del giocatore.

«Nel ragazzo non deve esserci appagamento ma l’ambizione di migliorarsi già da domani mattina. Ha fatto corse all’indietro importanti, ci aspettiamo un miglioramento ulteriore».

