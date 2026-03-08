Palermo, colpo a Carrara: rosanero a -3 dal Monza prima dello scontro diretto
Il Palermo espugna lo stadio dei Marmi battendo la Carrarese 1-0 e riapre con forza la corsa alla promozione diretta in Serie A. La rete decisiva porta ancora una volta la firma di Pohjanpalo, arrivato a quota 20 gol in campionato, e consente alla squadra di Inzaghi di salire a 57 punti in classifica dopo 29 giornate.
Con questo successo i rosanero si portano a soli tre punti dal Monza secondo, fermo a quota 60 dopo la sconfitta rimediata contro lo Spezia. In vetta resta il Venezia con 63 punti, mentre il Frosinone è terzo a 58.
La nuova classifica nelle prime posizioni recita dunque:
Venezia 63
Monza 60
Frosinone 58
Palermo 57
Una graduatoria che rende ancora più importante il prossimo appuntamento: sabato alle ore 17:15 il Palermo affronterà proprio il Monza, in uno scontro diretto che potrebbe cambiare gli equilibri della lotta per la promozione diretta.
La squadra di Inzaghi arriva all’appuntamento con entusiasmo dopo il successo di Carrara e con la consapevolezza di potersi giocare molto nella sfida contro i brianzoli. Con una vittoria, infatti, i rosanero aggancerebbero il Monza al secondo posto, riaprendo completamente il discorso per la Serie A nelle ultime giornate di campionato.