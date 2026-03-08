Pescara-Bari, calcio d’inizio ritardato: problemi al VAR

Palermo Bari 1-0 (35) longo

Slitta il calcio d’inizio della sfida tra Pescara e Bari, gara valida per la 29ª giornata di Serie B. Il match, inizialmente previsto alle 19.30, prenderà il via con 15 minuti di ritardo a causa di problemi tecnici legati al VAR.

L’inizio della partita allo stadio Adriatico è quindi fissato per le 19.45.


Le formazioni ufficiali
Pescara (4-3-2-1)

Saio; Capellini, Bettella, Brugman, Di Nardo; Insigne, Acampora, Valzania; Caligara, Gravillon; Cagnano.

A disposizione: Profeta, Brondbo, Letizia, Brandes, Meazzi, Lamine, Russo, Oliveri, Berardi, D’Errico, Corbo.
Allenatore: Gorgone

Bari (3-4-2-1)

Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou; Pucino, Maggiore, Artioli, Dorval; De Pieri, Rao; Moncini.

A disposizione: Pissardo, Pagano, Gytkjaer, Bellomo, Esteves, Cavuoti, Dickmann, Braunoder, Stabile, Cistana, Traore, Çuni.
Allenatore: Longo

La sfida chiude il programma della giornata dopo Carrarese-Palermo, con punti pesanti in palio soprattutto nella corsa salvezza.

