Sampdoria, crisi senza fine: rischio esonero per Gregucci e Foti

La sconfitta per 3-0 sul campo del Frosinone riapre il caso sulla panchina della Sampdoria. Dopo il pesante ko, la dirigenza blucerchiata è infatti chiamata a fare valutazioni sulla guida tecnica e a prendere in considerazione anche l’ipotesi di un cambio in corsa.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la posizione dello staff tecnico è ora sotto osservazione dopo una serie di risultati negativi che ha riportato la Sampdoria in piena zona pericolosa della classifica.





Sampdoria, panchina a rischio

Il rischio esonero riguarda Angelo Gregucci – assente sia a Frosinone sia nella precedente gara di Castellammare per problemi di salute – e Salvatore Foti, che ha guidato la squadra in panchina grazie a una deroga.

Come evidenzia Gianluca Di Marzio, al termine della partita persa contro il Frosinone nessun tesserato della Sampdoria si è fermato a parlare con i media, segnale di un clima particolarmente teso all’interno dell’ambiente blucerchiato.

Quattro partite senza vittorie

La Sampdoria non vince da quattro partite e la classifica inizia a diventare sempre più preoccupante. Dopo 29 giornate di Serie B, i blucerchiati occupano il 16° posto con 30 punti, una posizione che li lascia a ridosso della zona retrocessione.

Il momento delicato è sottolineato anche da un dato statistico riportato da Gianluca Di Marzio: la situazione attuale ricorda molto quella della stagione 2024/2025.

Un precedente che preoccupa

A questo punto del campionato, infatti, la Sampdoria aveva esattamente lo stesso numero di punti. Una coincidenza che non fa ben sperare, considerando che quella stagione si concluse – almeno sul campo – con la retrocessione in Serie C.

Per questo motivo la società starebbe valutando con attenzione il da farsi nelle prossime ore, con la possibilità di un cambio in panchina che potrebbe diventare concreta se la situazione non dovesse migliorare.